11 Grenzenloser Jubel bei Holger Sanwald: Der Vorstandsvorsitzende des 1. FC Heidenheim feiert den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Frank Scheuring

Jubel in Heidenheim, Tristesse beim Hamburger SV. Der letzte Spieltag der Zweiten Bundesliga sorgte für das ganze große Drama. Wir haben die besten Bilder.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sehr viel dramatischer hätte das Aufstiegsrennen in der Zweiten Bundesliga nicht entschieden werden können: Minutenlang wähnte sich der Hamburger SV nach dem 1:0-Sieg beim SV Sandhausen auf Platz zwei und damit in der Bundesliga – was die zahlreichen mitgereisten Anhänger mit einem Platzsturm auch frenetisch feierten.