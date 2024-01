Zweifel an Rechtmäßigkeit: Hat Berliner Entscheidung Folgen für Superblocks?

Zweifel an Rechtmäßigkeit

1 Temporärer Superblock in der Stuttgarter Augustenstraße im Jahr 2021; Ziel dieser autoarmen Quartiere ist mehr Lebensqualität für Anwohner, Radler und Fußgänger. Foto: /Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gegen einen „Kiezblock" lässt in Stuttgart aufhorchen. Denn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind drei autoarme Superblocks geplant.











In einem Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Berlin Mitte Dezember 2023 eine Entscheidung getroffen, die auch mit Blick auf geplante Projekte in Stuttgart aufhorchen lässt. Ein Autofahrer hatte in Berlin gegen die Einrichtung eines sogenannten „Kiezblocks“ im Bezirk Pankow geklagt – das Gericht hatte dem stattgegeben.