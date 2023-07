1 Das Heimerdinger Gewerbegebiet wird an die geplante Umfahrung angebunden. Foto: Jürgen Bach

Die Umfahrung für Heimerdingen soll den Ditzinger Stadtteil vom Durchgangsverkehr entlasten, der von Porsche im benachbarten Weissach mitverursacht wird. Doch die Weissacher sind ob der geplanten Trasse verärgert – was Ditzingen irritiert.









Ditzingen - Was war zuerst da, Henne oder Ei? Auf diese Grundsatzfrage lässt sich eine Diskussion reduzieren, die zwischen Ditzingen und der Nachbargemeinde Weissach entbrannt ist. Die Ditzinger arbeiten seit etlichen Jahren auf den Bau der Umgehungsstraße hin, zum Schutz der verkehrsgeplagten Bewohner. Mitverursacher für den ständig wachsenden Verkehr sind laut den Ditzingern die Pendler, die beim Autobauer Porsche im benachbarten Weissach arbeiten. Just von dort wird nun nicht nur Kritik an der geplanten Umgehungsstraße laut. „Die Gemeinde Weissach lehnt den Bau der Südumfahrung auf den derzeit zur Verfügung stehenden Untersuchungen und übersandten Unterlagen ab“, schreibt die Bauamtsleiterin der Gemeinde, Katharina Baumann.