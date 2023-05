1 Gemeinsame Räume und Geräte für Handwerker? Bisher ist das Interesse daran nicht groß. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ansässige Firmen zeigen kein Interesse an gemeinschaftlich genutzten Betriebsräumen. Die Idee ist trotzdem nicht vom Tisch.









In naher Zukunft wird es in Kornwestheim keinen sogenannten Handwerker-Campus geben. Ender Engin, Stadtrat und selbst Handwerker, hatte mit der FDP-Fraktion die Idee vor einigen Monaten angestoßen. In dem Gebiet „Im Moldengraben“ sollte demnach ein großes Gebäude entstehen, das sich verschiedene Handwerksbetriebe teilen. Dabei war für jeden Betrieb eine eigene Fläche angedacht, aber es sollte auch gemeinsam genutzte Bereiche geben. Besonders praktisch: Durch die räumliche Nähe könnten sich die Handwerker absprechen und Baustellen bei Bedarf auch gemeinsam übernehmen.