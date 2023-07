Zirkus in Filderstadt

1 Auch Malia und Kiana, die Töchter von Giuliano und Sabrina Frank, helfen beim Füttern der Tiere mit und treten in der Manege auf. Foto: V/eronika Andreas

Eine Echterdingerin verliebt sich als Teenager in einen Akrobaten. Heute wohnen sie zusammen in einem Wohnwagen und reisen mit der Zirkusfamilie quer durch Deutschland.









Sabrina Frank war bereits als Kind vom Zirkus begeistert. Mittlerweile hat die Echterdingerin dort ihre große Liebe gefunden. Ein Leben in einer Wohnung oder einem Haus kann sich die 35-Jährige heute kaum noch vorstellen. Mit ihrem Mann Giuliano und ihren beiden Töchtern Malia (9) und Kiana (4) wohnt sie in einem Wohnwagen und tourt mit dem Zirkus Bravissimo durch Deutschland. Aktuell hat die Zirkusfamilie, zu der auch Walter Frank mit Frau Jessica und deren Kinder gehören, in Filderstadt ihre Zelte aufgeschlagen.