1 Das Sturmtief „Zeynep“ wütet am Freitagabend über Stuttgart. (Symbolbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart - Sturmtief „Zeynep“ hat im Laufe des freitags in Baden-Württemberg so richtig an Fahrt aufgenommen. In den frühen Abendstunden hat das Tief dann auch Stuttgart erreicht und vor allem im Stuttgarter Norden und Osten für Schäden gesorgt.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei berichtet, rückten Feuerwehr und Polizei zu etlichen Einsätzen aus. Gegen 19.30 Uhr wurden schon mehr als 20 Einsätze gezählt.

So fiel am Bubenbad im Stuttgarter Osten ein Baum auf die Straße und auf die Gleise. Momentan ist der Stadtbahnverkehr der Linie U15 in diesem Bereich unterbrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und entfernen den Baum (Stand: 19.45 Uhr).

Feuerwehr rückt zu acht Einsätzen gleichzeitig aus

Laut einem Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr wütet der Sturm besonders im Stuttgarter Norden, wo in der Kleinstraße Teile eines Blechdaches abgedeckt sowie Schornsteine und Fahrzeuge beschädigt wurden. Auch im Bereich des Nordbahnhofs kam es zu Schäden. Die Floriansjünger der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr befinden sich aktuell gleichzeitig an acht wetterbedingten Einsatzstellen.

Auch im übrigen Baden-Württemberg sorgt „Zeynep“ für zahlreiche Behinderungen im Bahnverkehr. Hierbei sind vor allem Karlsruhe, Aalen, Osterburken, Ulm und Crailsheim betroffen.

Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll es auch in der Nacht zum Samstag noch weiter kräftig stürmen.