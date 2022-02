So stark bläst der Wind in Baden-Württemberg

1 In der Nacht auf Freitag zieht das Sturmtief „Zeynep“ über Deutschland, hier ein Bild aus Hamburg. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das Sturmtief „Zeynep" peitscht am Freitagabend schwere Sturmböen auch über den Südwesten. Wir zeigen, wo es am stärksten stürmt.















Stuttgart - Dank des Sturmtiefs „Zeynep“ bläst der Wind am Freitagabend in Baden-Württemberg übers Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Böen bis 90 Stundenkilometer vorhergesagt – vor allem in Höhenlagen wie dem Feldberg.

Der DWD misst auch die tatsächlichen Windgeschwindigkeiten – und zwar an drei Dutzend Stellen im Land. Darunter sind der Feldberg, aber auch der Stuttgarter Schnarrenberg oder die Station am Flughafen. Die Daten werden beinahe in Echtzeit übertragen.

Hier bläst der Wind am stärksten

Die folgende Tabelle zeigt, wo es zuletzt in Baden-Württemberg am stärksten gestürmt hat. Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden am frühen Abend auf dem Feldberg mit mehr als 80 km/h gemessen. In Stuttgart blies der Wind anfangs nicht so stark, gegen 18 Uhr wurden Böen mit mehr als 30 Stundenkilometern gemessen. Eine Stunde später waren es schon fast 70 km/h.

Im Laufe der Nacht soll der Wind dann nachlassen. Trotzdem sind der Prognose nach auch am Samstag noch örtlich stürmische Böen bis 70 km/h möglich - vor allem im Bergland und im Nordosten des Landes.