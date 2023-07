1 Von einem Feld in Filderstadt haben Unbekannte 300 Kilogramm Auberginen und zahlreiche Gemüsekisten gestohlen. (Symbolfoto) Foto: /Pixabay

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben vermutlich mehrere Unbekannte etwa 1000 Auberginen und hunderte Gemüsekisten von einem Feld in Filderstadt gestohlen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen.









Von einem Acker in Filderstadt (Kreis Esslingen) haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag 300 Kilogramm Auberginen und hunderte Gemüsekisten gestohlen. Die Kisten waren laut Angaben der Polizei auf Anhängern in der Nähe eines Hofes für die Ernte am Donnerstag bereitgestellt gewesen.