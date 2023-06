1 Ein Mann hat ein Kind auf einem Bobbycar mitgezogen. Die Mutter stoppte ihn. Foto: dpa/Britta Pedersen

Ein Unbekannter greift in der Erdmannhäuser Ortsmitte den Lenker eines Bobbycars und zieht es mitsamt einem kleinen Mädchen mit. Ein Fall, der den Ort bewegt.









Der Fall „Bobbycar“ beschäftigt die Menschen in Erdmannhausen. Am Sonntag war eine Mutter mit ihren beiden Kindern in der Ortsmitte spazieren gegangen. Plötzlich griff ein Unbekannter nach dem Lenker des Bobbycars ihrer Tochter und zog das Kind mit sich mit bis die Mutter ihn stoppen konnte. Das erschreckende Erlebnis machte schnell die Runde in den sozialen Medien und in diversen WhatsApp-Gruppen.