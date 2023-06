1 Das Mädchen war auf ihrem Bobbycar neben der Mutter gefahren.(Symbolbild) Foto: Vario/Susanne Baumgarten

Eine Mutter ist am Sonntag mit ihren beiden Kindern in Erdmannhausen spazieren gegangen. Plötzlich greift ein Unbekannter nach dem Lenker des Bobbycars ihrer Tochter und zieht das Kind mit sich mit. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.









Was hat ein Unbekannter in Erdmannhausen vorgehabt? Das versucht die Polizei herauszufinden, nachdem eine 39-jährige Mutter am Sonntagnachmittag eine sonderbare Begegnung erleben musste: Ein Mann hatte versucht, ihre Tochter auf einem Bobbycar hinter sich her zu ziehen.