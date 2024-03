Nächster Schritt zum Großumbau mitten in Fellbach

1 Wo ist das Fehlverhalten auf dem Bild? Nun, die Dame im pinken Oberteil fährt auf dem alten, aber nicht mehr gültigen Radweg. Foto: Dirk Herrmann

Der Fellbacher Gemeinderat beschließt die von der Bauverwaltung erarbeiteten städtebauliche Zielsetzungen für die nördliche Bahnhofstraße. CDU und Freie Wähler mahnen allerdings, dass die Belange der Einzelhändler nicht unter den Tisch fallen dürften.











Link kopiert



In was für einem höchst skurrilen Zustand präsentiert sich bereits seit geraumer Zeit der wichtigste Teil der zentralen Nord-Süd-Achse in Fellbach – ein Kuriosum, das die Einheimischen zwar seit vielen Jahren kennen, das aber für Menschen, die insbesondere auf dem Fahrrad erstmals dort unterwegs sind, jedoch nur schwer zu begreifen ist. Es war, wie der Blick ins Archiv zeigt, der 15. Mai 2017, als Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Leiter erklommen, um die dort bereits angebrachten Tempo-30-Schilder von den übergestülpten Säcken zu befreien. Nahezu zeitgleich wurden die Radler von ihrem bisherigen Radweg auf die Straße verbannt, um im Autoverkehr „mitzuschwimmen“, wie es hieß.