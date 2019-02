Zeißstraße in Ditzingen

1 Der Fußgänger wurde notversorgt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: 7aktuell

Ein Auto parkt am Freitagmorgen aus und übersieht offenbar einen Fußgänger. Beim Zusammenstoß wird der Passant schwer verletzt.

Ditzingen - Beim Ausparken stieß am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ein Auto in der Zeißstraße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit einem Passanten zusammen. Der 43-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fiat Punto aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Zeißstraße ein und übersah hierbei offenbar einen 43-jährigen Fußgänger. Dieser überquerte in dem Moment die Fahrbahn; offenbar achtete er nicht auf den Verkehr.

Der Fußgänger wurde vom Auto erfasst und durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankennhaus gebracht werden. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.