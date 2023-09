1 Kann man wirklich so einfach Geld verdienen über Yelp? Foto: Casimiro PT / shutterstock.com

Vielleicht haben Sie auch schon den Tipp bekommen, als Content Moderator auf Yelp nebenbei Geld zu verdienen. Wir haben einmal genauer hingeschaut, ob das wirklich geht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf TikTok, YouTube und Instagram kursieren Videos, in denen Influencer empfehlen, für die Bewertungsplattform Yelp Spam-Kommentare zu entfernen, um so Geld von zu Hause aus zu verdienen. Was steckt dahinter? Und gibt es diesen Job auch auf Deutsch?