5 René Redzepi ist ein bescheidener Kerl. Und er ist derzeit der beste Koch der Welt. Auch zwei deutsche Restaurants haben es auf die Top 50-Liste geschafft. Mehr Bilder von der Preisverleihung sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: picture alliance / dpa/Facundo Arrizabalaga

Bei der Preisverleihung der „World’s 50 Best Restaurants“, der weltweiten Spitzengastronomie, hat das Noma gewonnen. Tim Raue aus Berlin ist auf Platz 31, und auch Billy Wagner vom Nobelhart & Schmutzig hat Grund zur Freude.















Link kopiert

Antwerpen - René Redzepi hat einmal in einem Gespräch gesagt, dass es leichter sei Kinder als Sterne zu bekommen. Drei Töchter hat er mit seiner Frau Nadine, die ebenfalls im Noma arbeitet, wo sich die beiden auch kennengelernt haben. Dieses Jahr war es endlich so weit: Drei Sterne für das neue Noma, jetzt wurde das Restaurant auf Platz 1 der 50 Best Restaurants gewählt. René Redzepi und sein großes Team sind ganz oben angekommen. Das Noma in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat sich über viele Jahre immer wieder neu erfunden. Am Montagabend kam es zum vierten Mal auf Platz 1 der „The World’s 50 Best Restaurants“-Liste. Und auch auf das zweite Treppchen kam ein Restaurant in der dänischen Hauptstadt: das Geranium.

Die deutschen Preisträger

Die Berliner Gastronomen Marie-Anne Wild und Tim Raue rangieren mit ihrem Restaurant Tim Raue auf Platz 31. Es hat sich damit um neun Plätze verbessert und ist somit erneut das beste deutsche und eines von nur zwei deutschen Restaurants, dem die Ehre einer Platzierung in den Top 50 zuteil wurde. Das Nobelhart & Schmutzig schaffte es auf Platz 45. Somit ist Berlin der kulinarische Hotspot in Deutschland.

Die Wahl der Restaurants

Mit Ranglisten ist das ja so eine Sache: wer entscheidet und nach welchen Kriterien? Die „50 Best Restaurants“ gelten als Trendfähnchen. Wer in dieser Liste auftaucht, kann sich freuen: Die Restaurants werden noch stärker besucht. Die Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss. Auch Auszeichnungen etwa von Michelin und Gault Millau helfen. Die wirtschaftliche Komponente ist immens. Nach einer einjährigen Pause wurde das Wahlverfahren der „50 Best Liste“ angepasst.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Sophia Hoffmann – Kämpferin am Herd

Die Liste wird vom Unternehmen William Reed Business Media organisiert. Erstellt wird sie aus den Stimmen der World’s 50 Best Restaurants Academy, die aus über 1000 internationalen Restaurantfachleuten besteht und ein Geschlechterverhältnis von 50/50 aufweist. Bewertet werden Restaurants in 26 Regionen auf der ganzen Welt. Die Jury in jeder Region setzt sich aus Food-Autorinnen, Köchinnen und Köchen, Gastronomen und weit gereisten Gourmets zusammen. Die Liste 2021 wird aufgrund der Reisebeschränkungen der vergangenen Monate aus einer Kombination von im Januar 2020 abgegebenen Stimmen (die nie veröffentlicht wurden) und einer „Voting-Aktualisierung“ aus dem März 2021 erstellt. Die Liste 2021 wird daher aus einer Kombination breiterer Erfahrungen vor der Pandemie und, soweit möglich, zeitgenössischer lokaler Aktualisierungen erstellt.

Die Frauen

Auch 2021 ist die weltweite Spitzenküche von Männern dominiert. Es wandelt sich aber allmählich. Es braucht einen Sonderpreis für eine Frau in einer Rangliste, bei der eigentlich ja Männer wie Frauen ausgezeichnet werden. Die peruanische Köchin Pía León wurde mit „The World’s Best Female Chef Award 2021“ ausgezeichnet.

Die Top 10

Die zehn besten Restaurants



1 Noma Kopenhagen, Dänemark

2 Geranium, Kopenhagen, Dänemark

3 Asador Etxebarri, Atxondo, Spanien

4 Central, Lima, Peru

5 Disfrutar, Barcelona, Spanien

6 Frantzén, Stockholm, Schweden

7 Maido, Lima, Peru

8 Odette, Singapur, Singapur

9 Pujol, Mexico City, Mexico

10 The Chairman, Hong Kong, China

Die Liste

und weitere Informationen sind unter www.theworlds50best.com zu finden.