Wolfgang Grupp kritisiert René Benko: „Ich habe Verständnis dafür, dass man auf den Reichen rumhämmert“

Oft kritisierte Grupp einen Größenwahn mancher Unternehmer und forderte die persönliche Haftung für alle Bosse.

Angesichts der gestiegenen Zahl an Firmenpleiten fordert Wolfgang Grupp mehr Verantwortung von den Bossen. Der frühere Trigema-Chef knöpft sich René Benko vor.











Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp betrachtet die steigende Zahl an Insolvenzen in Deutschland mit Sorge. „Es kann nicht sein, dass die Leute kassieren, solange es gut geht, und dann hinschmeißen, und dann der Steuerzahler einspringen muss“, sagte der 81-Jährige mit Blick auf die Zahlungsunfähigkeit des österreichischen Investors René Benko, dessen Signa-Firmengeflecht in Schieflage geraten ist. Signa hatte in der Niedrigzinsphase stark expandiert. Im Zuge gestiegener Zinsen, Baukosten und Energiepreise ist die Gruppe in eine Krise gestürzt.