Wohnmodule für Geflüchtete in Stuttgart: Bezirksbeirat Wangen lehnt neue Unterkunft ab

Wohnmodule für Geflüchtete in Stuttgart

Die Stadt muss weitere Plätze für Flüchtlinge in Stuttgart schaffen. Auch in der Wasenstraße in Wangen ist ein Standort geplant – das lehnt der Bezirksbeirat ab.











Das Thema Asylunterkünfte bewegt die Gemüter. Das zeigt bereits der große Andrang bei der Sitzung des Bezirksbeirats Wangen. Gut 70 Plätze waren im Keltersaal am Montagabend belegt, als die Stadt ihre Pläne zur weiteren Unterbringung von Flüchtlingen vorstellte. Neben vier weiteren Standorten soll auch ein neuer Modulbau mit 92 Plätzen in der Wasenstraße entstehen. Das lehnt der Bezirksbeirat jedoch ab. Kritisiert wird vor allem die Nähe zur bereits beschlossenen Einrichtung in der Inselstraße.