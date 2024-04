Der Preissegen lässt nicht nach für zwei junge Stuttgarter Architekturbüros. Die Architekten mit den enigmatischen Namen VON M haben den mit 7000 Euro dotierten ersten Platz beim internationalen Wettbewerb „Häuser“-Award gewonnen; Atelier Kaiser Shen wurden für ihr Strohballenhaus in einem Dorf bei Heilbronn mit einem Sonderpreis geehrt. Der Wettbewerb stand unter dem Motto „Häuser mit Zukunft“ und zeichnet Projekte vom flexibel nutzbaren Stadthaus bis zum innovativen Umbau auf dem Land aus.

Die Sieger und insgesamt 30 Neu- und Umbauprojekte aus ganz Europa sind auch in dem Buch „Häuser mit Zukunft“ in Bild und Text zu entdecken, welches begleitend zum Preis erschienen ist. Anhand der Projekte wird deutlich, wie trotz aller ökologischer Vorbehalte bei kluger Planung Ein- oder Zweifamilienhäuser neu entstehen oder umgestaltet werden können, die dann möglichst lange (und damit nachhaltig) genutzt werden. Die meisten ausgezeichneten Häuser sind dabei entweder Umbauprojekte oder neue Gebäude, bei denen eine mögliche Umgestaltung bereits im Entwurf maßgeblich mitgeplant wurde.

Lesen Sie auch

Das Strohballenhaus von Florian Kaiser und Guobin Shen hatte bereits den ersten Platz beim Wettbewerb des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt, „Häuser des Jahres 2023“ gewonnen, das VON M-Doppelhaus im Stuttgarter Süden wurde von der Architektenjury der Architektenkammer Baden-Württemberg mit „Beispielhaftes Bauen 2023“ ausgezeichnet.

Was macht das Doppelhaus der Architekten VON M, die eine Hälfte selbst bewohnen, so besonders? Die Antwort lautet: Es ist auf einer eigentlich als Garagenplatz ausgewiesenen Brache mitten in der Stadt entstanden und so ein gutes Beispiel für Nachverdichtung in der Stadt.

Und es ist von Beginn an so konzipiert, dass es das Altwerden dieser oder anderer Bewohner mitdenkt und Platz für einen Personenaufzug bereithält. Dabei ist es modular geplant, durch Trennwände und Einbauten sind ganz andere Nutzungen als die für eine Familie leicht möglicht, ob als Büro oder Wohngemeinschaft. „Dies ist ein exzellentes Beispiel für intelligente Nachverdichtung im innerstädtischen Kontext“, urteilt die Jury.

Unsere Empfehlung für Sie Häuser des Jahres 2023 Stuttgarter Architekten entwerfen das Haus des Jahres Ein Wohnhaus von Stuttgarter Architekten ist der Sieger bei den 50 besten Häusern des Jahres 2023. Eine Jury hat weitere Einfamilienhäuser aus der Region Stuttgart ausgewählt. Ein Buch versammelt alle Gewinner.

Ideen für das Wohnen von Morgen hat auch das Stuttgarter Büro Kaiser Shen, das mit seinem ökologischen, mit Strohballen gedämmten Wohnhaus zugleich die Dorfmitte von Pfaffenhofen bei Heilbronn revitalisiert hat. Die Architekten Florian Kaiser und Guobin Shen erhielten dafür den Sonderpreis der Jury (2500 Euro), gestiftet von der Bundesstiftung Baukultur.

Das Haus Hoinka von den Stuttgarter Architekten Atelier Kaiser Shen Foto: Atelier Kaiser Shen/Brigida González

Mit dieser Arbeit prämiert die Jury ein besonders flexibel nutzbares Haus mit hervorragender Energiebilanz. Die Jury lobte außerdem: „Das Strohballenhaus ist eine Referenz für zeitgemäßes Bauen auf dem Dorf.“Mit dieser Arbeit prämiert die Jury zudem ein besonders flexibel nutzbares Haus mit hervorragender Energiebilanz.

In Aalen wiederum wurde von den bereits vielfach für ihre Wohnhäuser ausgezeichneten Liebel Architekten ein Haus auf einer Garage gebaut – dafür gab es den dritten Platz beim Leserpreis. Das Projekt hat bereits eine Hugo-Häring-Auszeichnung 2023 des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) erhalten.

Bei der Garagenaufstockung am Waldrand bei Aalen nutzt die Holz-Beton-Hybridkonstruktion den Bestand als Sockelgeschoss und schafft auf flächenschonende Weise attraktiven Wohnraum. Eindrücke von diesem und weiteren Gewinner-Häusern finden sich in der Bildgalerie.

Info zum „Häuser“-Award

Wettbewerb

HÄUSER veranstaltet den Wettbewerb gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, dem Verband Privater Bauherren e.V. (VPB), JUNG und Parkett Dietrich. Die Jury vergab Preisgelder in Höhe von insgesamt 19 500 Euro. Zusätzlich zeichnete der VPB die Bauherren der

Jury

Die Jury bestand aus Susanne Wartzeck, Präsidentin Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA; Thomas Penningh, Präsident Verband Privater Bauherren (VPB); Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur, Elke Reichel, Architektin, und Anne Zuber, HÄUSER-Chefredakteurin.

Buch

Zum Award ist das Buch „Häuser mit Zukunft“ von der Architektin und Autorin Bettina Hintze im Prestel Verlag München (59,95 Euro, 260 Seiten, 300 Farbfotos und 140 Planzeichnungen) erschienen.