Wohnen auf den Fildern: Verwunderung über neue Mietpreise

1 Schon vor der Fortschreibung des Mietspiegels waren bezahlbare Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen Mangelware. Foto: imago images/Elmar Gubisch

Die Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen haben ihren gemeinsamen Mietspiegel fortgeschrieben. Demnach sind die ortsüblichen Vergleichsmietpreise in den vergangenen zwei Jahren nur leicht gestiegen. Dazu gibt es unterschiedliche Reaktionen.











Ende vergangenen Jahres haben Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen ihren gemeinsamen Mietspiegel fortgeschrieben. Demnach sind die ortsüblichen Vergleichsmietpreise in diesen beiden Kommunen in den vergangenen zwei Jahren um durchschnittlich 1,7 Prozent – von 10,39 Euro auf 10,57 Euro pro Quadratmeter – gestiegen. Das Mietniveau in in der Stadt Leinfelden-Echterdingen liegt dabei mit elf Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt etwas höher als in Filderstadt. Dort werden 10,19 Euro pro Quadratmeter fällig.