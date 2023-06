1 Seit dem Jahr 2013 steht er verlassen da: der einstige Sprungturm im früheren Fellbacher Freibadareal, das zum Wohngebiet umgewidmet wird. Foto: Dirk Herrmann

Die Pläne für das Gebiet mit bestem Blick auf den Fellbacher Kappelberg nehmen konkrete Gestalt an. Vorgesehen ist ein verkehrsarmes Quartier mit schattenspendenden Bäumen. Baubeginn könnte im Jahr 2026 sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bald zehn Jahre ist es jetzt her, dass im Frühherbst 2013 im alten Fellbacher Freibad die letzten Kraulzüge gemacht und der letzte Sprung vom Dreimeter-Turm gewagt wurde. Mit der Eröffnung des neuen, rund 44 Millionen Euro teuren F3 ganz im Westen der Stadt waren die Tage des früheren, idyllisch zwischen hochgewachsenen Bäumen am Fuße des Kappelbergs gelegenen Freibads gezählt. Das Areal, so stand es bereits länger fest, sollte bebaut werden, um den Wohnungsmangel zu bekämpfen. So war dieses Gebiet am Zwickel zwischen Esslinger Straße und Untertürkheimer Straße ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der von Oberbürgermeisterin Gabriele Zull im Jahr 2017 kurz nach ihrem Amtsantritt ausgerufenen Fellbacher Wohnbauoffensive.