Geht es um Parkplätze, Fahrradstraßen oder Tempolimits, kochen die Gemüter in der Stadt schnell hoch. Die Frage „Wohin steuert der Verkehr in Stuttgart?“ wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Am Freitagabend haben Kommunalpolitiker in Stuttgart-West Position bezogen.