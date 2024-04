In den vergangenen Tagen war von Frühling in Baden-Württemberg weit und breit keine Spur. Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgten viel mehr für einen kleinen Wintereinbruch. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt für das kommende Wochenende: „Der Frühling kehrt zurück“.

Am Freitag wird es laut der Wetterexperten zwar noch Wolken und Regen geben, aber zumindest klettert das Thermostat bereits auf 14 Grad hoch. Am Samstag wird es dann endlich wieder heiter und freundlich. Bei viel Sonne können Höchstwerte von 21 Grad in Stuttgart erwartet werden. Ideales Wetter, um das Frühlingsfest zu besuchen oder ein Eis zu genießen. Am Sonntag halten sich die 21 Grad, jedoch können Wolken und vereinzelt Regentropfen hinzukommen.

Wetteraussicht für die kommende Woche

In der kommenden Woche wird die Temperatur sogar noch ein wenig steigen. Höchstwerte von 22 bis 24 Grad prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Gute Aussichten also für den 1. Maifeiertag. Dabei kann es jedoch einzelne Schauer geben. Tiefsttemperaturen werden am Wochenende und in der kommenden Woche bei mindestens acht Grad liegen, sodass kein Frost mehr zu befürchten ist.