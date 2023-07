Vielleicht stolpern Sie in nächster Zeit über ein Getränk, dass den sperrigen Namen „Gönrgy“ (gesprochen: Gönnergy) trägt. Dahinter steckt der Streamer MontanaBlack. Kein Wunder also, dass die Nachfrage sehr hoch sein wird. Wo Sie den Energy Drink kaufen können, haben wir Ihnen nachfolgend zusammengefasst.

Hier kann man Gönrgy kaufen

Gönrgy wird es ab dem 20.07. zunächst bei Kaufland und Rewe zu kaufen geben. Ab dem 26. bzw. 27. Juni wird der Energy Drink auch in Shell Tankstellen und Rewe to Go- Shops erhältlich sein. Wer Gönrgy lieber online kaufen möchte, kann dies ab dem 24.07. im Online-Shop von Rewe tun. In Zukunft sollen mit Edeka, famila und tegut weitere Handelspartner folgen.

Was kostet Gönrgy?

Laut Angaben von MontanaBlack soll eine Dose Gönrgy im Handel 1,49 Euro kosten. In einer Dose sind 0,5 Liter enthalten. Insgesamt wird es von Gönrgy drei Geschmackssorten geben: Rasperry Cheesecake, Blueberry Coconut und Tropical Exotic.