1 Lionel Messi steht mit dem Team aus Argentinien im WM-Halbfinale. Foto: dpa/Tom Weller

Die Duelle zwischen Kroatien und Argentinien sowie zwischen Frankreich und Marokko sind bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen, ein anderes WM-Spiel allerdings nicht.















Link kopiert

Die Halbfinal-Duelle bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stehen fest – und auch die übertragenden Sender. Den Anfang macht an diesem Dienstag (20 Uhr) die ARD, hier läuft das erste Spiel der Vorschlussrunde zwischen Argentinien und Kroatien.

Am Mittwoch hat dann das ZDF-Team seinen letzten WM-Auftritt: Ab 20 Uhr gibt es hier die Partie zwischen Marokko und Frankreich zu sehen. Die Sieger dieser beiden Duelle treffen sich am Sonntag zum großen Finale des Wüsten-Turniers: Ab 16 Uhr kommentiert Tom Bartels in der ARD das Endspiel.

Eine der vier ausstehenden WM-Begegnungen kann übrigens nur gegen eine Extra-Gebühr live verfolgt werden: Für das Spiel um Platz drei am Samstag ab 16 Uhr zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern hält Magenta TV die Exklusivrechte.