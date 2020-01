10 Lilien Egloff (vorne) und Nick Bätzner reisen mit nach Spanien. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart bricht in Kürze nach Marbella auf, um sich dort auf die anstehende Restrunde in der zweiten Bundesliga vorzubereiten. Mit dabei im Tross sind fünf Talente aus dem Nachwuchsbereich.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart an diesem Freitag in Flieger gen Andalusien steigt, dann ist mit Pellegrino Matarazzo nicht nur ein neuer Cheftrainer an Bord, sondern es werden auch fünf Talente aus dem Nachwuchsbereich nach Malaga fliegen. Vorn dort geht es dann im Bus weiter in das rund 60 Kilometer entfernte Marbella, wo der VfB-Tross bis zum 19. Januar Quartier bezieht. Das Quintett soll an der Costa del Sol die Möglichkeit erhalten, sich Matarazzo für höhere Weihen zu empfehlen.

Lesen Sie hier: Was Thomas Hitzlsperger von Lilian Egloff erwartet

Dies gilt – vorbehaltlich dessen, dass sich bis zum Abflug keiner mehr verletzt – für Lilian Egloff (U19), Antonis Aidonis, Nick Bätzner, Florian Kleinhansl und Sebastian Hornung (alle U21, wobei Hornung und Aidonis noch in der U19 eingesetzt werden könnten). Sie alle wollen in Marbella die Möglichkeit nutzen, ein Stück näher an den Profikader heranzurücken.

Diese Möglichkeit will auch Luca Mack nutzen. Der Youngster überzeugte in der Sommervorbereitung unter Tim Walter und war drauf und dran, den Sprung zu packen. Dann stoppte ihn eine schwere Verletzung (Außenknöchelbruch). Von dieser ist er mittlerweile genesen. Er absolviert bereits Teile des Mannschaftstrainings und will in Spanien weitere Schritte nach vorn machen.