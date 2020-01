Liveblog: So läuft das VfB-Trainingslager in Spanien

1 Der neue Trainer Pellegrino Matarazzo (Mitte) und der VfB schlagen ab diesen Freitag die Zelte in Spanien auf, um sich dort auf die Restrunde in der Liga vorzubereiten. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart bereitet sich in Marbella auf die Restrunde in der zweiten Bundesliga vor. Wir begleiten das Team vor Ort und berichten in einem Liveblog.

Stuttgart/Marbella - Es ist mal wieder soweit – die Wintervorbereitung des VfB Stuttgart ist in vollem Gange, das Trainingslager steht an. Die Weiß-Roten haben dieses Mal die Destination Andalusien gewählt. In Marbella an der Costa del Sol will der neue Trainer Pellegrino Matarazzo der Mannschaft seine Vorstellungen vermitteln und ihr den Feinschliff für das große Ziel Aufstieg verpassen.

• Fünf Talente reisen mit nach Spanien

• Bisher zwei Testspiele geplant

• 29 Spieler sind in Marbella dabei

Wir begleiten den großen VfB-Tross nach Spanien. Mit zwei Redakteuren werden wir direkt von vor Ort berichten – unter anderem hier im Liveblog, wo täglich mehrfache Updates, Videos, Bilder, Informationen, Liveticker und Wissenswertes auf Sie warten. Los geht es bereits an diesem Freitag.