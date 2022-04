7 Rund um das Schloss Solitude blieb am Freitag der Schnee liegen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Der Schnee ist zurück in Stuttgart. Am Freitag schneite es in der Landeshauptstadt über mehrere Stunden. In den höheren Lagen rund um den Kessel blieben die Flocken sogar liegen.















Nein, dieses Bild ist leider kein Aprilscherz. Am Freitag meldete sich der Winter zurück in Stuttgart. In den höheren Lagen schneite es über mehrere Stunden. Rund um das Schloss Solitude blieb der Schnee sogar liegen. Auch in Degerloch bildete sich eine leichte Schneedecke – mit Folgen für den Fußball. Die für Samstag angesetzte Oberliga-Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und den 1. FC Rielasingen-Arlen wurde am Freitag aufgrund des Wintereinbruchs abgesagt.

In Mannheim ist es noch am wärmsten

Auch im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb schneite es kräftig. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes. Weiteren Schneefall in weiten Teilen des Landes soll es in der Nacht zum Samstag geben. Schon auf 200 Metern könne es weiß werden. Die Temperaturen dürften dabei im Bergland nicht über minus drei Grad steigen. Am wärmsten wird es voraussichtlich noch in Mannheim mit drei Grad plus.

Autofahrer müssen vorsichtig fahren

Ohne Schnee und Regen soll dagegen der Sonntag auskommen. Dafür wird es wohl eine frostige Nacht auf Montag mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Gerade der Frost sei für viele Pflanzen, die schon in Blüte stehen, ein großes Problem, sagte der Wetterexperte. Besonders bei bodennahen Gewächsen, wie beispielsweise den Erdbeeren, seien Frostschäden wahrscheinlich.

Durch den Schnee und überfrierende Nässe kann es demnach vereinzelt zu glatten Straßen kommen. Besonders am Morgen solle man daher vorsichtig fahren.