1 Wintereinbruch auf der Waldau in Stuttgart. Foto: privat/Stuttgarter Kickers

Die Oberliga-Partie der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen wird abgesagt. Der Wintereinbruch macht die Ausrichtung des Spiels zunichte.















Der Wintereinbruch in Stuttgart hat auch Auswirkungen auf den Fußball. So muss die für Samstag angesetzte Oberliga-Partie Stuttgarter Kickers gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen abgesagt werden. „Zu viel Schnee und Wasser auf dem Platz“, heißt es in einer Mitteilung der Degerlocher.

Nachholtermin noch nicht bekannt

„Seit Freitagvormittag halten die Schneefälle in Degerloch an, die Wetterprognose sieht bis Samstag nicht nur weitere Schneefälle vor, sondern auch die Temperaturen sollen in den Minusbereich gehen“, heißt es weiter. Um weitere Schäden am Rasen zu vermeiden, wurde nun in Rücksprache mit dem Württembergischen Fußballverband entschieden, das Spiel abzusagen. Wann die Oberliga-Partie nachgeholt wird, steht bislang noch nicht fest.