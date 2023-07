Wilhelmsbrücke in Bad Cannstatt

10 Gegen 11 Uhr sind die Poller auf der Wilhelmsbrücke aufgestellt, alle Absperrungen beseitigt und die ersten Radler nutzen die neuen Spuren. Foto:

Das Überqueren der Wilhelmsbrücke in Bad Cannstatt ist ein Jahr lang nur Fußgängern und Radfahrern gestattet. Nachdem der Rosensteintunnel eröffnet worden ist, kann der Verkehrsversuch auf der Brücke nun beginnen.









Ein weißer Transporter mit Waiblinger Kennzeichen ist am späten Dienstagvormittag das erste Fahrzeug, dem der neue Poller in der Mitte der beiden Fahrbahnen zum Verhängnis wird. Nach nicht einmal zwei Metern Fahrt auf der Wilhelmsbrücke bleibt dem Fahrer nichts anderes übrig, als zu stoppen und im Rückwärtsgang langsam in Richtung Überkinger Straße zurückzurollen. Andere Autofahrer reagieren auf die neue Verkehrsregelung zwar auch mit Verwunderung – bisweilen mit Unverständnis und Ärger, die meisten von ihnen biegen allerdings rechtzeitig auf die vorgesehenen Fahrstreifen ab beziehungsweise fahren geradeaus weiter.