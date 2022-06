1 Das macht Spaß: Hände in der Erde tauchen und Pflänzchen setzen. Foto: Pressefoto Kraufmann&Kraufmann/ Franziska Kraufmann

Am Pfingstmontag steigt das erste große Fest nach Corona im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. Das Programm ist auf die Kinder zugeschnitten, die Maskenpflicht entfällt in allen Bereichen.















Die Wilhelma ist wieder im Veranstaltungsmodus und startet mit dem Kindertag am Pfingstmontag, 6. Juni. Das Programm ist ganz auf die kleinen Gäste zugeschnitten: Große Hüpfburgen sind aufgebaut, Zauberer, Seifenblasenartisten und Stelzenläufer unterhalten die Kinder, die Gärtner-Auszubildenden zeigen Pflanzenliebhabern, wie man richtig eintopft, die Fernsehfiguren PJ Masks und Mia and Me sind auf dem Gelände unterwegs. Die Wilhelmaschule gibt Einblicke in die Welt der Raubkatzen, und die Wilhelmafreunde laden zu einer Rallye rund um die Welt ein.

15 Meter langer Erdbeerkuchen

Wer zu Hause ein krankes Kuscheltier hat, darf es zur Behandlung mitbringen: am Bauernhof schlägt die Teddyklinik ihre Zelte auf. „Speziell ausgebildete Teddy-Doktoren führen Untersuchungen, wenn gewünscht sogar Operationen durch“, verspricht Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Die Kinderturnwelt lädt zum Klettern und Hangeln ein, und die Fußballschule des VfB Stuttgart fordert zum Torwandschießen heraus.

Naschkatzen sollten sich mittags am Restaurant Amazonica einfinden: Marché International verarbeitet im Lauf des Vormittags bis zu 90 Kilogramm Erdbeeren zu einem riesigen, 15 Meter langen Kuchen, der um 13 Uhr angeschnitten und gegen einen kleinen Beitrag an hungrige Gäste verkauft wird. Der Erlös geht an ein Schutzprojekt für die hochbedrohten Okapis in Zentralafrika.

Erstmals wieder Seelöwenfütterung

Die Stars unter den Artisten werden die Seelöwen sein, denn dort beginnen um 11 und 15 Uhr erstmals nach der Coronapause wieder die Fütterungen. Das gesamte Programm des Wilhelma-Kindertags beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr, Kinder unter sechs Jahren haben wie immer freien Eintritt. Erfreulich insbesondere: Die Maskenpflicht ist aufgehoben.