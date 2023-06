1 Der ausrangierte Wohnwagen steht schon seit geraumer Zeit auf dem Parkplatz. Foto: Uli Nagel

Die Cannstatter CDU-Bezirksbeiratsfraktion kritisiert die wachsende Vermüllung der Park-and-Ride-Anlage in Sommerrain und fordert Gegenmaßnahmen. Dazu zählen auch mehr Kontrollen.









Bad Cannstatt - Schon seit einigen Jahren nimmt die Vermüllung von Parks, Grünanlagen, Gehwegen und Fußgängerzonen zu. Dabei handelt es sich nicht immer um wilde Müllkippen im großen Stil. Vor allem Kleinabfall, Flaschen, Verpackungen und Essensreste werden vogelwild entsorgt. Der Gang zum nächsten Mülleimer scheint vielen so lästig und überflüssig wie die Kehrwoche. Dieser Negativtrend macht sich in den vergangenen Monaten auch in Sommerrain auf dem Park-and-Ride-Platz bemerkbar und wurde schon mehrfach von Anwohnern kritisiert. Auch von Cannstatts CDU-Chef Roland Schmid. Der machte im vergangenen Sommer aus seinem Herz keine Mördergrube: „Das fängt schon nach der Fußgängerbrücke an“, kritisierte der Sprecher der Bezirksbeiratsfraktion damals die zunehmende Vermüllung des Parkplatzes. Rund um die Sitzbank finde man täglich Hinterlassenschaften wie Pizzakartons – zum Teil noch mit Essensresten – Becher, Flaschen und jede Menge Scherben. „Da erkennt man genau, dass rund ums Auto einfach alles aus dem Fenster geworfen wurde“, so Sauer. An lauschigen Plätzen werde auch gefeiert, die benutzten Einweggrills jedoch zurückgelassen.