Wölfe – hier ein Exemplar im Wildparadies Tripsdrill – werden bei uns immer häufiger auch in freier Wildbahn gesichtet.

Eine Fotofalle in Wiesensteig hat am Donnerstagmorgen erneut einen Wolf aufgenommen. Dieses Mal in der Nähe des Filsursprungs. Wie das Landesumweltministerium in einer Mitteilung berichtet, bewerten Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg die Bilder als eindeutigen Wolf-Nachweis, einen sogenannten C1-Nachweis.