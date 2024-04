1 Das Freibad Möhringen öffnet am 27. April. Foto: Kra/Alexandra Kratz

Endlich ist es soweit – an diesem Samstag wird das Freibad Möhringen wieder eröffnet. Welche Wassertemperatur aber ist bei Nachtfrost überhaupt erreichbar? Wir haben nachgefragt.











Auch, wenn es zuletzt gar Nachtfrost gab – an diesem Samstag, 27. April, eröffnet Stuttgart in den Freibädern Möhringen und Killesberg die Freibadsaison. Vor allem auf den Neustart in Möhringen freuen sich viele.