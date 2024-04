Gute Nachrichten für Wasserratten auf den Fildern: Nachdem das Möhringer Freibad in der letzten Saison wegen einer dringend erforderlichem Beckenkopfsanierung geschlossen bleiben musste, startet es am 27. April in die neue Saison. Das haben die Stuttgarter Bäder bekannt gegeben. Im Höhenfreibad Killesberg geht es am gleichen Tag los. Die Bäder in Möhringen und im Norden sind somit wie gewohnt die ersten, die öffnen. Knapp zwei Wochen später, vom 9. Mai an, folgen die Freibäder Rosental und Sillenbuch, das Inselbad Untertürkheim öffnet am 18. Mai. Letzter Tag der Saison 2024 ist Sonntag, der 8. September.

Unter der Woche sind alle Freibäder einheitlich von 7 Uhr an, am Wochenende und an Feiertagen von 9 Uhr an geöffnet. Im April, Mai und September ist bis 19.30 Uhr und im Juni, Juli sowie August bis 20.30 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben unverändert – „trotz gestiegener Kosten für Energie, Personal und Betriebsmittel“, wie die Stuttgarter Bäder hervorheben. Der Einzeleintritt kostet dementsprechend 4,50 Euro. Ermäßigte zahlen die Besucherinnen und Besucher weiterhin 2,70 Euro.

Lesen Sie auch

Preise unverändert

Eine halbe Stunde vor Kassenschluss und somit eineinhalb Stunden vor Schließung des Bads zahlt man 3,30 Euro (ermäßigt: 1,90 Euro). Tickets können online und an der Freibadkasse gekauft werden. Für Vielschwimmer gibt es in diesem Jahr auch wieder eine Dauerkarte. Sie kostet 103 Euro, ermäßigt 53 Euro, und ist ab dem ersten Öffnungstag an der Freibadkasse erhältlich. Neu ist, dass es in allen Freibädern erstmals ein begrenztes Angebot an Sonnenschirmen gibt, die für die Dauer des Besuchs kostenlos ausgeliehen werden können.

Während der kompletten Freibadsaison bleiben auch die Schwimmbad- und Sauna-Bereiche aller Thermen geöffnet, anders sieht es in Hallenbädern aus. „Aufgrund des anhaltenden, bundesweiten Arbeitskräftemangels gibt es wie in den vergangenen Jahren während der diesjährigen Freibadsaison keinen öffentlichen Badebetrieb“, heißt es seitens der Stuttgarter Bäder. Alle Beschäftigten aus den Hallenbädern würden für die Vorbereitung und Durchführung des Freibadbetriebs benötigt. Für den Schul-, Vereins- und Kursbetrieb bleiben die Hallenbäder geöffnet.

Wann die Hallenbäder schließen

Der öffentliche Badebetrieb im Stadtbad Heslach endet am 14. April, im Hallenbad Feuerbach und Zuffenhausen ist nach dem 21. April Schluss. In den Hallenbädern in Vaihingen und Sonnenberg kann am 30. April zum letzten Mal gebadet werden, im Leo-Vetter-Bad und im Sportbad Neckarpark am 5. Mai. Nach der Freibadsaison nehmen die Hallenbäder in der Woche ab 16. September ihren Betrieb wieder auf.