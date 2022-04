Wieder Wende in der Corona-Politik

1 Gesundheitsminister Karl Lauterbach korrigiert seinen Kurs bei der Bekämpfung des Coronavirus Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor wenigen Tagen das Ende der Isolationspflicht im Mai angekündigt. Jetzt korrigiert er sich: Die Pflicht soll bleiben.















Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in der Talkshow von ZDF-Moderator Markus Lanz angekündigt, dass das vor wenigen Tagen angekündigte Ende der Isolationspflicht für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, doch nicht kommt. „Ich werde das wieder einkassieren, dass die Isolation von Corona-Infizierten nicht mehr von den Gesundheitsämtern angeordnet wird, sondern in die Eigenverantwortung der Betroffenen gestellt wird“, sagte der Gesundheitsminister in der Sendung. Er begründete diesen Schritt mit den negativen Begleiterscheinungen, die diese Entscheidung bei den Bürgern auslösten. Das werd als Signal missverstanden, dass das Virus nicht mehr gefährlich sei.

Als Minister müsse er sich korrigieren, wenn eine Entscheidung sich als problematisch erweise, betonte Lauterbach im Fernsehstudio. Zwar hätten die Gesundheitsämter, die unter anderem durch die Anordnung der Quarantäne überlastet seien, das Ende der Isolationspflicht gewollt. Wegen der unerwünschten Nebenwirkungen dieses Schrittes, werden er die Entscheidung aber bereits an diesem Mittwoch korrigieren.

„Fehler lag bei mir“

In der Nacht setzte Lauterbach noch einen Tweet ab, in dem er seine Aussagen bei Markus Lanz noch einmal unterstrich. „Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Coronainfektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen“, schrieb er. „Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal ist falsch und schädlich.“ Er erklärte weiter: „Corona ist keine Erkältung. Daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben. Angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter.“ Für Mittwoch kündigte er weitere Informationen an. Er betonte: „Der Fehler lag bei mir und hat nichts mit der FDP oder Lockerung zu tun. Es ging um Entlastung der Gesundheitsämter“.

Korrektur nach nur einem Tag

Auf die Entscheidung, dass die Isolationspflicht ab 1. Mai nicht mehr gelten soll und eine „dringende Empfehlung“ für eine fünftägige Isolation an ihre Stelle treten soll, hatte Lauterbach sich erst am Montag mit den Gesundheitsministern der Länder verständigt.

Patientenschützer, Immunologen und viele Verbände hatten die Neuerung kritisiert. Der Sozialverband VdK warf Bund und Ländern vor, komplett auf das „Prinzip Durchseuchung“ zu setzen. „Der Schutz der Risikogruppen spielt für die Politik offenbar überhaupt keine Rolle mehr“, kritisierte VdK-Präsidentin Verena Bentele. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel hatte Lauterbachs Ankündigung als „faktisches Ende der staatlichen Infektionsbekämpfung“ eingeordnet.