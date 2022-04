1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann stand Journalisten Rede und Antwort. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Erstmals seit dem weitestgehenden Fall der Maskenpflicht spricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Regierungspressekonferenz vor Journalisten. Der Liveticker zum Nachlesen















Link kopiert

Die Maskenpflicht ist aus den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens verschwunden – auch in Baden-Württemberg. Am Dienstag sprach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Regierungspressekonferenz vor Journalisten und hat sich deren Fragen zur aktuellen Lage gestellt. Die Themen: Das Coronavirus, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Baden-Württemberg und als gesetztes Thema im Anschluss künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Außerdem ging es um einen Entlassungsantrag, der Kretschmann dazu auffordert, seinen Gesundheitsminister rauszuwerfen

Wir haben die Veranstaltung hier im Liveticker begleitet: