Zum dritten Mal binnen einer Woche ist die Stadtbahnlinie U 12 im Nordbahnhofviertel in einen Unfall verwickelt. Am Montag verunglückte eine Radfahrerin.

Schon wieder ein Unfall im Bereich Nordbahnhofviertel – am Montag gab es den dritten Alarmfall binnen einer Woche. Eine Radfahrerin stieß gegen 9 Uhr im Bereich der Haltestelle Budapester Platz mit einer Bahn der Linie U 12 zusammen und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schienenverkehr war für eine Stunde blockiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 33-jährige Radlerin zunächst auf der Brücke bei der Haltestelle hinterm Milaneo in Richtung Nordbahnhofviertel unterwegs und wollte auf dem Überweg der Rampe die Gleise überqueren. „Dabei dürfte sie die Bahn, die Richtung Mailänder Platz entgegenkam, übersehen haben“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke. Warnblinklichter seien wegen einer Baustelle nicht aktiv gewesen. Freilich werden für die Ermittlungen noch weitere Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00 entgegen.

Feuerwehr muss Fahrgäste befreien

Das Fahrrad wurde von der Stadtbahn erfasst und überrollt. Die Schwerverletzte musste von Notarzt und Rettungskräften versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr musste die auf der Strecke eingeschlossenen Fahrgäste, laut Polizei mehrere Hundert, aus dem Zug befreien. Der Verkehr der Linie U 12 war zwischen Dürrlewang und Pragfriedhof unterbrochen. Auch nach der Freigabe war der Fahrplan noch für lange Zeit erheblich aus dem Takt.

Kollisionen mit Auto und E-Scooter

Damit ist die U 12 nun schon zum dritten Mal binnen einer Woche im Nordbahnhofviertel in einen Unfall verwickelt gewesen. Eine Leichtverletzte und 20 000 Euro Schaden waren die Bilanz einer Kollision mit einem Auto am Sonntag gegen 14.15 Uhr in der Nordbahnhofstraße. Eine 24 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte nach links in die Steinbeisstraße abbiegen, stieß mit einer Bahn zusammen. Sie erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Am 7. Juni war es zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einer 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin gekommen, die offenbar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf einem Radweg unterwegs war. Die Bahn touchierte die E-Scooter-Fahrerin auf Höhe der Friedhofstraße. Die junge Frau erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.