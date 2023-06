Eine 24-jährige Autofahrerin kollidiert am Sonntag in Stuttgart-Nord mit einer Stadtbahn. Die junge Frau wird dabei leicht verletzt. Die Einzelheiten.

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U12 in der Nordbahnhofstraße im Stuttgarter Norden leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 14.15 Uhr mit ihrem Renault aus Richtung Nordbahnhof kommend in der Nordbahnhofstraße unterwegs. Als sie anschließend nach links in die Steinbeisstraße abbog, kollidierte der Renault mit einer Stadtbahn der Linie U12, die die Nordbahnhofstraße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Milchhof entlangfuhr.

Die Renault-Fahrerin erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen, laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro.