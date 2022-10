1 Trotz der Twitter-Übernahme hat Elon Musk noch ein gigantisches Vermögen. Foto: Sergei Elagin / shutterstock.com

Es ist offiziell: Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Stolze 44 Milliarden US-Dollar (etwa 44,13 Milliarden Euro) hat ihn der Deal gekostet. Eine unglaubliche Summe, die nicht zu Unrecht die Frage aufwirft, ob er sich das leisten kann. Doch bei seinem aktuellen Vermögen dürfte der Kaufpreis vertretbar sein.

So viel Geld hat Elon Musk

Über das genaue Vermögen des Milliardärs lässt sich nur spekulieren. Das Forbes Magazin aber schätzt, dass Elon Musk 221,5 Milliarden US-Dollar (Stand 28.10.2022) schwer ist. Die Analysten von Bloomberg dagegen beziffern sein Vermögen auf 212 Milliarden US-Dollar (Stand 28.10.2022). Damit ist er zum jetzigen Zeitpunkt der reichste Mensch der Welt. Zum Vergleich: Das Vermögen des zweitreichsten Menschen, Jeff Bezos, wird Stand heute auf 151 Milliarden US-Dollar geschätzt. Musk hat also noch einmal knapp 70 Milliarden Dollar mehr. Er ist mehr als doppelt so reich wie der drittreichste Mensch Bill Gates mit einem geschätzten Vermögen von 106 Milliarden US-Dollar. Noch vor zwei Jahren, im Jahr 2020, lag Musks geschätztes Vermögen bei 24,6 Milliarden Dollar. Er ist damit Stand heute neunmal reicher als noch vor zwei Jahren. Und das trotz der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs.

Woher hat Elon Musk sein Vermögen?

Den Grundstein für sein Vermögen legte Musk im Jahr 1995 mit der Gründung des Unternehmens Zip2, welches Online-Stadtführer-Software für Zeitungen herstellte und lizenzierte. Nach dessen Verkauf gründete er 1999 X.com, einen globalen Zahlungsdienstleister, der nach der Fusion mit Confinity zu PayPal wurde. Im Jahr 2002 wurde PayPal für 1,5 Milliarden Dollar an eBay veräußert. Es folgten die Gründung von SpaceX (2002) und Tesla (2003). Insgesamt war Musk der Mitbegründer von 6 Firmen. Die Anteile an diesen Firmen machen den Großteil seines Vermögens aus. So hält er laut Bloomberg 15 % an Tesla und 47 % an SpaceX.