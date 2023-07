1 Postiv! Die Inzidenzen steigen wieder. Foto: Wilhelm Mierendorf wm-foto@t.online.de

Die Pandemie sei nicht vorbei, sagen die Experten. Trotzdem wird Corona-Krisenmanager Uwe Lahl Ende Juni seinen Posten im Sozialministerium räumen.









Von einem infektionsfreien Sommer kann nicht die Rede sein, aber bedrohlich sei das auch nicht: Die Aussage des Virologen Christian Drosten spiegelt auch die Lage in Baden-Württemberg wider, doch zunehmend werden hier Fragen laut, wie die Impfkampagnen aussehen müssen, wenn im Herbst eine Grippewelle anläuft und gleichzeitig neue Coronavarianten auftauchen. „Die Pandemie ist leider nicht vorbei, die Inzidenzen liegen über denen, die 2020 und 2021 zu Lockdowns führten“, sagt Thomas Heyer, Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Baden-Württemberg. Aber das Virus habe sich in seiner Krankheitsschwere deutlich abgeschwächt, auch habe sich ein Großteil der Bevölkerung durch Impfung oder auf natürliche Weise immunisiert. Derzeit, so Heyer, impfe er in seiner Praxis weiterhin vulnerable Menschen mit der zweiten Boosterimpfung.