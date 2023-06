Bei einer Show von großen Acts wie Harry Styles wird nichts dem Zufall überlassen. Der ganze Abend folgt einem strengen Zeitplan. Wie dieser für die Konzerte des Künstlers in Deutschland voraussichtlich aussehen wird, haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst.

Harry Styles: Dauer der Konzerte

Einlass bei den Konzerten in Deutschland ist jeweils um 19:30 Uhr. Die Vorband spielt in der Regel um kurz nach 20:00 Uhr für 30 bis 40 Minuten. Um 21:00 Uhr kommt dann vermutlich Harry Styles auf die Bühne. Seine Show dauert in der Regel 90 Minuten. Das Konzert sollte also zwischen 22:30 und 23:00 Uhr zu Ende sein.

Lesen Sie auch

Je nach Ablauf der einzelnen Shows kann der Spielplan natürlich leicht abweichen. Zum Beispiel könnte sich Harry Styles spontan dazu entscheiden, eine Zugabe zu geben. Allerdings sind die Shows solcher Megastars meist gut durchgetaktet. Sie können sich also darauf einstellen, dass die Veranstaltung von Einlass bis Ende etwa 3 Stunden dauert.

Falls Sie nicht so lange vor Ort sein wollen, können Sie auch erst später zum Konzert kommen. Der Hauptact spielt ohnehin erst gegen 21:00 Uhr. Es reicht also meist, kurz vorher zu erscheinen.