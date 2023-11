Wie lange geht die Black Week? (Dauer der Aktion)

1 Die Black Week fällt zeitlich mit dem Black Friday zusammen. Foto: fotogestoeber / shutterstock.com

Die Black Week ist für manche Schnäppchenjäger das Event des Jahres. Wie lange die Rabattaktion dauert, lesen Sie hier.











Die Black Week bezieht sich normalerweise auf die Woche, in welcher der Black Friday liegt. Der Black Friday findet am Freitag nach dem amerikanischen Thanksgiving-Feiertag statt, der immer auf den vierten Donnerstag im November fällt. Daher beginnt die Black Week in der Regel am Montag vor dem Black Friday und dauert bis zum darauffolgenden Montag, also insgesamt eine Woche. In diesem Jahr geht die Black Week vom 20.11. bis zum 27.11.