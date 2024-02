Widerstand gegen Flüchtlingszentrum: Fellbach lehnt Erstaufnahmestelle kategorisch ab

1 Gibt es ähnliche Aufnahmen womöglich eines Tages auch in Fellbach? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die Justiz- und Migrations­­ministerin Marion Gentges (CDU) in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen mit einer aus der Ukraine geflüchteten Familie. Foto: dpa/Felix Kästle Foto:

Die zuständige Landesministerin Marion Gentges bestätigt der Oberbürgermeisterin Gabriele Zull die „Vorprüfung“ für eine Landeserstaufnahmestelle in Fellbach. Dieses Vorgehen gefährde „den sozialen Frieden“, kontert die Rathauschefin.











Die Telefone in der Fellbacher Stadtverwaltung glühen derzeit heiß angesichts der zahlreichen Anrufe aus der besorgten Bürgerschaft – und bei den Verantwortlichen schrillen die Alarmglocken. Denn sie müssen sich in aller unvermeidbaren Hektik intensiv mit einem Thema beschäftigen, das sie vor drei Tagen noch überhaupt nicht auf der Agenda hatten: Eine riesige Landeserstaufnahmestelle (LEA) für 2000 Flüchtlinge, verteilt auf vier Einrichtungen in leer stehenden Unternehmensgebäuden im Fellbacher Gewerbegebiet zwischen Stuttgarter Straße und Bahnlinie – darüber sinniert derzeit offenkundig eine Arbeitsgruppe im Stuttgarter Ministerium der Justiz und für Migration in Baden-Württemberg.