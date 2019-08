1 Instagram und Whatsapp sind auf zahlreichen Smartphones zu finden. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Gerüchten zufolge soll der Messenger Whatsapp eine weitere Funktion erhalten, die Nutzer von Instagram bereits gut kennen.

Stuttgart - Die einen, die es beim Nutzen von Whatsapp nicht unterhaltsam genug haben können, werden das neue Feature, an dem für den beliebten Messenger angeblich gearbeitet wird, vermutlich freudestrahlend begrüßen. Wer zu Whatsapp einen eher nüchternen Zugang hat, wird den Gifs, die sich in den vergangenen Monaten wie eine Pixelseuche in den Chats des Messengers verbreitet haben, eher kritisch gegenüberstehen.

Lesen Sie hier: Auf diese Whatsapp-Funktion haben viele gewartet

Der meist sehr gut informierte Blog WABetaInfo berichtet, dass eine so genannte Boomerang-Funktion in Arbeit ist. Diese in Sekundenlänge vor und zurück laufenden Videoschnipsel finden vor allem in Instagramstories Verwendung und wirken dort je nach Machart originell bis peinlich.

Wie das neue Feature in Whatsapp aussehen und wann es kommen soll, darüber informiert das Video: