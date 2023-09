Vielen WhatsApp-Nutzern wird bereits seit gestern ein neuer Tab mit dem Titel „Aktuelles“ in der App angezeigt. Dort findet man Updates von Kanälen, denen man folgt. Die Channels werden zum Beispiel von Stars, Unternehmen oder Behörden erstellt, um ihre Follower schnell mit Informationen zu versorgen. Das Ganze findet unabhängig von den privaten Chats und Communitys statt, die man von WhatsApp kennt. Doch wie die Suchanfragen bei Google zeigen, ist das neue Feature nicht bei allen beliebt. Einige Nutzer möchten den Tab am liebsten wieder loswerden. Aber geht das überhaupt?

WhatsApp: Kann man Kanäle ausschalten?

Nein, wie es scheint, gehören die Kanäle jetzt zu WhatsApp dazu. Der Tab „Aktuelles“ lässt sich daher nicht mehr entfernen. Was dem Löschen oder Ausblenden der Funktion am nächsten kommt, ist es, sie nicht zu benutzen. Also keinen Kanälen zu folgen. Ist man bereits einem Channel gefolgt, kann man ihm auf dessen Infoseite jederzeit entfolgen. So erhält man keine Statusnachrichten mehr. Ob WhatsApp aufgrund des Nutzerfeedbacks eine Möglichkeit zum Ausblenden der Channels einführen wird, bleibt abzusehen.

Lesen Sie auch

Warum sehe ich noch keine Kanäle?

Bislang sehen noch nicht alle WhatsApp-Nutzer den Tab „Aktuelles“. Das liegt daran, dass das Feature schrittweise ausgerollt wird. Im Laufe der nächsten Tage sollte das Update aber für alle verfügbar sein.

Wie kann man WhatsApp aktualisieren?

Falls sich WhatsApp auf Ihrem Smartphone nicht automatisch aktualisiert, können Sie in den jeweiligen App-Store von Google, Apple und Co gehen und dort nach WhatsApp suchen. Sollte ein Update verfügbar sein, wird dies neben der App angezeigt. Sie können das Update dann direkt aus dem Store heraus starten.