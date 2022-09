1 Loris Maier trifft im WFV-Pokal-Achtelfinale mit den Stuttgarter Kickers auf seinen ehemaligen Trainer Mario Marinic. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

An diesem Mittwoch (19 Uhr) kann Janik Michel den FC Holzhausen mit einen Sieg im Nachholspiel beim FC 08 Villingen an die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga schießen. Zuvor loste der Top-Torjäger des Aufsteigers (zehn Saisontore) am Dienstag im Holzhausener Panoramastadion die Paarungen des Achtelfinales (1. November) um den Pokal des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) aus.

Für Titelverteidiger Stuttgarter Kickers zog er den SV Fellbach als Gegner. Für die Blauen bedeutet das eine kurze Anreise, doch der Gegner ist alles andere als Laufkundschaft. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic steht in der Verbandsliga auf Platz drei. Unter anderem gibt es bei diesem Duell ein Wiedersehen mit den Ex-Kickers-Spielern Leon Braun und Niklas Pollex.

Auch für die Kickers-Spieler Leon und Loris Maier ist das Spiel etwas besonderes: Sie treffen auf ihren ehemaligen Trainer aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Backnang. „Das ein cooles Los, sehr attraktiv für die Fans aus beiden Lagern“, sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal, der Respekt vor dem Gegner zeigt: „Der SV Fellbach ist eine gute Mannschaft, die in der Verbandsliga um den Aufstieg mitspielen wird.“

Wie die Begegnung Fellbach gegen Kickers bringt auch die Paarung FC Holzhausen gegen Regionalligist TSG Balingen Lokalkolorit mit sich. Der aktuelle Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 muss beim Oberliga-17. Sport-Union Neckarsulm antreten. Der Regionalliga-Zehnte VfR Aalen spielt beim Landesliga-15. VfB Bösingen.

Unterdessen gab es in der Oberliga einen Trainerwechsel. Der FC Nöttingen trennte sich von Reinhard Schenker. Bis zur Winterpause übernimmt beim Tabellen-15. Michael Fuchs. Der 59-Jährige war früher schon Trainer und Sportlicher Leiter beim FCN und 2014/15 Co-Trainer beim SSV Reutlingen.

Alle Achtelfinal-Paarungen

FC Normannia Gmünd – FSV 08 Bietigheim-Bissingen

FV Rot-Weiß Weiler – TSG Backnang

Sport-Union Neckarsulm – SSV Ulm 1846

SV Fellbach – Stuttgarter Kickers

VfB Bösingen – VfR Aalen

FC 07 Albstadt – Türkspor Neu-Ulm

FC Holzhausen – TSG Balingen

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – SSV Ehingen-Süd