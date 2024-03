Ein Blick nach oben offenbart am Karsamstag eine seltsame Erscheinung: Der Himmel leuchtet gelb. Was wie ein drohendes Gewitter anmutet, hat aber einen harmlosen Hintergrund.

Beim Blick aus dem Fenster sieht der Himmel am Karsamstag trüb aus, allerdings mit gelblicher Einfärbung. Steht in Baden-Württemberg etwa ein Unwetter bevor?

Mitnichten, beruhigen Meteorologen. "Heute teilweise hohe Konzentration an #Saharastaub in der Luft", erklärt Kachelmannwetter via X (ehemals Twitter).

Aber auch am wolkenverhangenen Himmel ist die gelb bis bräunliche Farbe eindeutig zu sehen. Der Staub sei auch für den trüben Himmel verantwortlich, so Meteorologen, da er die Sonne verdecke. "Eine mächtige Saharastaubwolke liegt heute über Deutschland. Sie dämpft die Sonneneinstrahlung erheblich", heißt es dazu bei Wetter Online.

In Teilen des Landes soll es am Nachmittag regnen, damit werde der Saharastaub wird aus der Atmosphäre ausgewaschen. Der Regen werde sich dann wohl etwas bräunlich färben. "Blutregen" wird das Wetterphänomen genannt, weil es normalerweise von Niederschlägen begleitet wird. "Wo es regnet, können sich feinste Staubablagerungen bilden. Auf glatten Oberflächen sind dann oft gelblich-braune Flecken zu sehen", erklärt Wetter Online.

In einigen Teilen der Schweiz war der Himmel am Samstagmorgen regelrecht "staubig" eingefärbt, wie auf X zu sehen ist:

Bei dem "Saharastaub" handelt es sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) um "Mineralstaubpartikel, von denen etwa die Hälfte aus der Sahara und der Rest aus anderen Wüstenregionen der Erde stammt."

Und der Saharastaub sei durchaus wichtig, betont Wetter Online: "Er spielt eine wichtige Rolle für die Vegetation in der Karibik und in Südamerika. Die aufgewirbelten mineralischen Staubpartikel versorgen zum Beispiel die Böden der Regenwälder im Amazonasgebiet mit wichtigen Nährstoffen."

Keine Gefahr für Gesundheit

Der Staub kann dem Atmosphärenüberwachungsdienst (CAMS) im englischen Reading zufolge gesundheitliche Folgen für die Atemwege haben. Auch hinterlässt er schmierige Spuren auf Straßen, Gartenmöbeln und Fahrzeugen. Eine größere Gefahr für die Gesundheit stellt er jedoch nicht dar.