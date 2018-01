Wetter Sturm in Stuttgart erwartet

Von red 16. Januar 2018 - 15:36 Uhr

In Stuttgart wird es in den kommenden Tagen stürmisch. Foto: dpa

In der Landeshauptstadt wird es stürmisch: Grund ist der Ausläufer eines Tiefs über Island, das vor allem über den Norden Deutschlands hinwegfegt.

Stuttgart - Die Ausläufer eines Tiefs über Island werden in den kommenden Tagen auch in Stuttgart zu spüren sein. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts mitteilte, wird der Donnerstag voraussichtlich der stürmischste Tag. Außerdem wird es nass.

Nachdem sich der Wind in der Nacht zum Mittwoch vorübergehend abschwächt, erreichen die Sturmböen am späten Vormittag in der Landeshauptstadt bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Ab Mittwochabend lässt der Sturm langsam nach, um am Donnerstagmittag erneut zuzunehmen. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde herrscht dem DWD-Sprecher zufolge „erhebliche Gefahr“ – Äste können abbrechen, weswegen man sich nicht im Wald aufhalten sollte.

So stark wie Anfang des Jahres werden die Stürme dem DWD zufolge aber eher nicht. Generell seien solche Wetterlagen für die Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Am Freitag beruhigt sich das Wetter wieder, dann lassen Regen und Sturm nach.