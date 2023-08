Wetter in Stuttgart und Region

1 Dunkle Wolken über Stuttgart und der Region. Meteorologen rechnen mit Gewittern. Foto: Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

Seit Tagen werden für Stuttgart und die Region Gewitter oder gar Unwetter prognostiziert. Passiert ist bislang wenig. Viele fragen sich, wann Blitz und Donner nun kommen? Wir haben einen Wetter-Experten gefragt.









Stuttgart und der Region droht ein Unwetter, möglicherweise Hagel und Gewitter. Seit Tagen ist es schwül. Doch wann kommt das Gewitter? Clemens Steiner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, warnt vor zu konkreten Vorhersagen. „Die verschiedenen Prognosemodelle sagen sehr unterschiedliches Wetter vorher, das macht es für uns sehr schwer“, erklärt er. Gewitter seien äußerst schwer zu prognostizieren. „Das ist wie bei kochendem Wasser in einem Kochtopf, an welcher Stelle die einzelne Blase letztlich aufsteigt, ist schwer zu sagen“, so der Wetter-Experte.