Nach dem tödlichen Blitzschlag kommt die Frage auf, wie hoch diese Gefahr ist. Eine neue Statistik zeigt: In keinem anderen Bundesland hat es 2022 häufiger pro Quadratkilometer geblitzt als in Baden-Württemberg.









Vor allem wegen der extremen Dürre und der hohen Temperaturen hat die Zahl der Blitze in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich abgenommen. Insgesamt wurden im Südwesten 34 623 Blitze gezählt, ein Jahr zuvor waren es mit 93 243 erheblich mehr, wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens am Montag mitteilte. Der Südwesten bleibt aber trotz des starken Rückgangs das Bundesland mit den meisten Blitzschlägen pro Quadratkilometer: Insgesamt wurden knapp 1,0 Blitze pro Quadratkilometer registriert, in Bayern waren es 0,85 und in Hamburg 0,8. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor lag die Blitzdichte in Baden-Württemberg noch bei 2,6 Blitzen pro Quadratkilometer.