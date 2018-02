Wetter in Stuttgart Sibirische Kälte kommt Anfang der Woche

Von dja 22. Februar 2018 - 11:07 Uhr

Warm einpacken ist für die kommende Woche in Stuttgart angesagt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Schon das Wochenende wird in Stuttgart und der Region kalt. Ab Anfang der kommenden Woche müssen wir uns dann sogar auf Polarluft einstellen, die aus dem Nordosten zu uns zieht.

Stuttgart - Falls Sie gedacht haben, dass es das jetzt war mit dem Winter und Sie sich mental und kleidungstechnisch schon auf den Frühling eingestellt haben, wird der kommende Text eine Enttäuschung auf der ganzen Linie sein. Die gute Nachricht ist immerhin: Es bleibt trocken und sonnig in den nächsten Tagen in Stuttgart.

Der Freitag startet im Süden mit Hochnebel, der sich auch länger halten kann. Zeitweise kann sich aber immer wieder die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen erreichen höchstens 2 Grad Celsius, in der Nacht zu Samstag sinken sie dann allerdings auf bis zu -5 Grad.

Viel Sonne am Samstag

Der Samstag beginnt kalt und mit leichtem Frost. „Allerdings wird es am Samstag viel Sonnenschein geben und die Temperaturen werden 3 Grad erreichen“, sagt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der Wetterexperte rechnet mit Tiefstwerten von -8 Grad in der Nacht zu Sonntag.

„Die sibirische Kälte trifft Stuttgart und die Region dann am Sonntag“, so der DWD-Meteorologe. Ein Hoch über Skandinavien sorgt für Temperaturen um den Gefrierpunkt und bis zu -11 Grad in der Nacht zu Montag. „Wir rechnen ab Sonntag mit Dauerfrost, auch tagsüber“, sagt der Meteorologe. Wann es wieder wärmer wird, sei momentan schwer zu sagen: „Die Kälte hält zumindest die ganze Woche an.“